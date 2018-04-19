За прошлый год Хмельницкий городской районный суд получил от одного человека 550 заявлений с требованием вызвать в качестве свидетелей Бога и деда Пихто.

Об этом сообщает "Судебная власть Украины".

В 2016 году этот человек подал 310 жалоб и ходатайств. В 2017 году - уже 550 жалоб и ходатайств, а с начала этого года - 211 заявлений.

"Учитывая то, что следователями и судьями в 2017 году за год в среднем рассмотрено по 2 тысячи материалов, то жалобы и ходатайства мужчины составляют четверть от общего количества рассмотренных материалов одного следственного судьи в год", - отмечается в сообщении.

В соответствии с требованиями УПК Украины судьи вынуждены рассматривать даже такие заявления и выносить решения по результатам рассмотрения.

Напомним, что футболист "Динамо" подал в суд на парковку, где расстреляли его Porsche Panamera.

Как сообщала "Страна", в Украине начали штрафовать свидетелей за неявку в суд на крупные суммы.