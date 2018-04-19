Пока администрация Трампа все еще решает вопрос о введении новых антироссийских санкций, Германия решила сыграть на опережение и заявить о своей позиции в этом вопросе.

ФРГ намерена обратиться к Трампу с просьбой не вовлекать немецкий бизнес в новый пакет санкций. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Глава минфина ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Вашингтон попросит США вывести немецкие компании из под действия санкций против России. При этом имеются ввиду не конкретные компании, а весь немецкий бизнес.

Как отмечается, канцлер Германии Ангела Меркель также намерена обсудить данный вопрос на встрече с президентом США Дональдом Трампом в конце апреля.

По мнению источников, давление на правительство ФРГ оказывают крупные компании, которые ведут бизнес в России и не хотят терять доход из-за отношений между Россией и США.

Ранее "Страна" сообщала, что в ответ на санкции США в России депутат растоптал свой iPad.