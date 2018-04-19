Популярный тайский пляж Сай Ной возле города Хуа Хин закрыт для купания на 20 дней из-за нападения акулы на человека.

Об этом сообщают РИА Новости.

15 апреля турист из Норвегии в море у пляжа Сай Ной получил травмы ноги, после того, как на него напала годовалая "бычья" акула длиной около метра.

Поначалу власти сообщали, что травмы турист получил из-за острых камней, но укус акулы удалось подтвердить. Кроме того, пользователи соцсетей обнародовали видео с пляжа, на котором видно, что у побережья кружат акулы.

Теперь власти провинции должны принять меры, чтобы обезопасить туристов от акул. Среди них - установка ограждающих сетей вокруг мест, предназначенных для купания.

"Бычья", или "тупорылая", акула, обладает самыми мощными челюстями среди акул. Обычно она редко подплывает близко к морскому берегу и чрезвычайно редко нападает на человека в водах Юго-Восточной Азии. Но при этом рыба обладает способностью дышать в пресной воде и заплывает из моря в глубокие реки.

Напомним, что ранее в Таиланде туристам запретили курить на популярных пляжах.

Как сообщала "Страна", Ксения Собчак на отдыхе в Таиланде похвасталась фигурой в купальнике.