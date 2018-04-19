Исландия вновь разрешила охоту на китов после двух лет перерыва.

Об этом сообщает Visir.is.

Разрешение вступит в силу 10 июня. Компания Hvalur hf получила право на вылов 161 кита. Также исландские китоловы могут использовать часть неиспользованной квоты на вылов с 2017 года.

Киты ценны своим жиром, который служит топливом и используется в промышленности.

Компания Hvalur hf единственная в Исландии занимается выловом китов.

Фото: visir.is

В 1986 году Международная китобойная комиссия ввела мораторий на коммерческий китобойный промысел. Но некоторые страны до сих пор не желают отказываться от истребления китов, что вызывает протесты защитников окружающей среды.

В 2006 году. после 21-летнего перерыва, Исландия официально объявила, что планирует возобновить коммерческую охоту на китов.

Напомним, что ученые записали, чем больше всего любят заниматься киты в океанских глубинах.

Как сообщала "Страна", полярные киты владеют широким песенным репертуаром и меняют диапазон в зимний сезон размножения, когда живут под слоем толстого льда во время круглосуточной полярной ночи.