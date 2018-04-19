В четверг, 19 апреля, Верховная Рада на заседании рассмотрит президентскую инициативу о поместной церкви.

Об этом говорится в повестке дня на сайте парламента.

Для включения в повестку дня и принятия решения депутаты рассмотрят проект Постановления о поддержке обращения президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томосу об автокефалии Православной Церкви в Украине.

Проект документа представит спикер Андрей Парубий, содокладчик - нардеп Ирина Подоляк из "Самопомочи".

Соавторами данного проекта постановления стали спикер Верховной Рады Андрей Парубий, первый вице-спикер Ирина Геращенко, лидеры фракций Артур Герасимов (фракция "Блок Петра Порошенко"), Максим Бурбак (фракция "Народный фронт"), Юлия Тимошенко (фракция "Батькивщина"), Олег Ляшко (фракция Радикальной партии), Олег Березюк (фракция "Самопомич"), а также представитель президента в Верховной Раде, член фракции БПП Ирина Луценко и другие парламентарии.

В обращении, приложенном к проекту, зарегистрированном на сайте парламента, Порошенко отмечает, что этот "долгожданный документ еще больше укрепит религиозную свободу в Украине и межконфессиональный мир, усилит права и свободы граждан".

В тоже время фракция "Оппозиционного блока", которая не собирается голосовать за это обращение и уже осудила церковные инициативы президента, заявила, что готовит свое, альтернативное, обращение к Вселенскому патриарху.

Напомним, что Петр Порошенко провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины, в том числе с предстоятелем Украинской православной церкви митрополитом киевским и всея Украины Онуфрием по поводу автокефалии.

Ранее "Страна" разбиралась, зачем Порошенко вновь вспомнил о поместной церкви и получится ли ее создать.