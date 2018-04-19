Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая выведет на орбиту аппарат NASA для поиска потенциально пригодных для жизни планет.

Об успешном старте SpaceX сообщает на своей тренировке в Twitter.

"Успешное выведение TESS на высокую эллиптическую орбиту подтверждено", - написали в SpaceX.

Фото: twitter.com/SpaceX

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Через три минуты после старта произошло штатное отделение первой ступени, позже она села на баржу в Атлантике. Аппарат вышел на заданную орбиту примерно через час.

Запуск планировали на 16 апреля, но его пришлось перенести из-за необходимости провести дополнительные проверки перед стартом.

TESS во время двухлетней миссии телескоп изучит более 200 тысяч звезд с целью выявить экзопланеты, которыми в дальнейшем будут углубленно заниматься другие телескопы.

На создание космического телескопа потратили около $340 млн.

Напомним, что SpaceX хотят возвращать на Землю и вторую ступень Falcon 9 с помощью парашюта.

Как сообщала "Страна", на острове Кеменесе у побережья Бретани (Франция) в Атлантическом океане нашли фрагмент капсулы от космической ракеты SpaceX. Находку сделали фермеры.