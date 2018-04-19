18 апреля Старобельский райсуд Луганской области на заседание по делу экс-главы фракции Партии регионов и бывшего губернатора Луганской области Александра Ефремова допросил нардепа Олега Ляшко в качестве свидетеля.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры на странице в Facebook.

"В ходе судебного разбирательства допрошен свидетель стороны обвинения - народный депутат Украины VIII созыва О.Ляшко, который дал показания о событиях в Луганске весной 2014 года, в том числе о захвате административных зданий", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/gp.gov.ua

По данным "Радио Свобода" Ляшко заявил, что бывший председатель СБУ Валентин Наливайченко и председатель Верховной Рады Андрей Парубий не согласились штурмовать здание СБУ в Луганске, которую боевики захватили в апреле 2014 года. Ляшко добавил, что "если бы Ефремов не подыгрывал сепаратистам, Луганск был бы украинским".

Следующее заседание по делу Ефремова назначено на сегодня, 19 апреля, на 10:00. Запланирован допрос свидетелей стороны обвинения. В частности, планируют допросить члена Радикальной партии Олега Ляшко Игоря Мосийчука.

Напомним, что Александра Ефремова обвиняют в госизмене и действиях с целью изменения госграницы Украины, в организационном и другом содействии созданию и деятельности так называемой "Луганской народной республики". Сам Ефремов вину не признает.

Как сообщала "Страна", ранее адвокат Андрей Смирнов заявил, что в уголовном деле Александра Ефремова в госизмене ключевым свидетелем стороны обвинения является Владимир Гуславский, который напрямую связан с генпрокурором Украины Юрием Луценко.