Сына латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевары внесли в базу сайта Миротворец.

В базу раздела "Чистилище" кубинский юрист Марч Эрнесто Гевара был внесен за "сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым".

По данным СМИ, в Крыму латиноамериканский деятель открывал выставку архивных документов, посвященную отцу, в библиотеке в Симферополя. Также он заявлял, что поддерживает Крым и Россию.

Всего у лидера кубинской революции Эрнесто Че Гевары было пять детей.

Фото: myrotvorets.center

Напомним, что Башара Асада внесли в базу сайта "Миротворец" за отдохнувших в Крыму детей.

Как сообщала "Страна", братья близнецы из "Приключений Электроника" попали в базу Миротворца.