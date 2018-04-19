Сирия передала России две несдетонировавшие в ходе удара США 14 апреля крылатые ракеты.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сирийском военном ведомстве.

Собеседник рассказал, что две неразорвавшиеся ракеты были найдены сирийскими военными после удара и 18 апреля они были отправлены самолетом в Россию.

Журналистам пока не удалось получить официальное подтверждение информации у российской стороны.

Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал Конашенков заявил, что удалось сбить две трети, более 70 ракет, запущенных США, Британией и Францией. В США ответили, что ни одна выпущенная ракета не была сбита.

Напомним, что в Пентагоне сообщили, что их ракеты сирийская ПВО не сбивала.

Как сообщала "Страна", Минобороны России рассказало, как ПВО Сирии отбивались от ракетной атаки США и союзников.