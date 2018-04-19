Четверг, 19 апреля, станет самым холодным днем недели во многих регионах. Во всех областях, кроме западных, сегодня пройдет небольшой дождь. На юге, востоке и севере – порывы ветра до 15-20 м/с.

Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.

На западе переменная облачность без осадков. Днем +17…+20.

На севере днем +10…+14. Дождь.

В центре дневная температура +10…+16. Дождь.

На востоке +10…+14. В Запорожье до +17. Дождь.

На юге также возможны небольшие осадки. Днем воздух прогреется до +15…+19.

В Киеве 19 апреля днем +11…+13, дождь.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что ранее мы публиковали прогноз погоды на неделю в Киеве с 16 по 23 апреля.

Как сообщала "Страна", ночь с 15 на 16 апреля в Киеве стала самой теплой с 1881 года.