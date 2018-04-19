Жовтневый райсуд Мариуполя продлил арест ветеранов АТО Петра Саламы и Сергея Ластивки, подозреваемых в совершении зверского убийства близких родственников кума бывшего президента Виктора Януковича - дочери, зятя и внука опального экс-главы Великоновоселковского района Донецкой области Валерия Ширы.

Об этом сообщается в серии решений, касающихся расследования совершенного в ночь на 6 декабря 2017 года убийства четы Владимира и Ларисы Дегтяренко (а также их сына Валерия), обнародованных в Едином реестре 17 апреля.

Как следует из этих документов, 12 апреля следственные судьи продлили безальтернативный арест для односельчанина покойных - участника АТО Петра Саламы, выходца из батальона "Донбасс" с позывным "Водила". Ему следствие отводит роль пособника и соорганизатора-наводчика убийства и разбойного нападения сельских латифундистов.

В качестве подтверждения обоснованности подозрений в его адрес следствие заявляет ряд улик. Одна из наиболее веских - это совпадение ДНК Саламы с биологическими следами, обнаруженными на предмете оружейного арсенала, найденного в доме четы фермеров - любителей охоты Дегтяренко. Согласно выводу молекулярно-генетической экспертизы, биоматериалы на затворе одной из винтовок в доме убитой семьи совпали с генетическими образцами букального эпителия "Водилы".

Салама объясняет наличие его биоматериалов на оружии, принадлежащем Дегтяренко "возможным контактом с оружием в ходе событий, которые никоим образом не связаны с инкриминируемыми ему событиями". Его адвокат настаивал на избрании более мягкой меры пресечения, не связанной с фактическим арестом, но суд решил иначе - "Водила" проведет в Мариупольском СИЗО ближайшие два месяца. Срок его содержания под стражей продлен до 10 июня включительно.

Аналогичное решение было вынесено и в отношении другого добробатовца из "Донбасса" - Сергея Ластивки. Известному по прозвищу "Богуслав" АТОшнику следствие вменяет непосредственное совершение убийства семьи Дегтяренко и завладение их денежными сбережениями в размере 40 тыс грн. В судебных материалах говорится, что "Богуслав" сделал это на пару со своим побратимом Константином Скирдой (позывной "Герман"), который ранее сознался в злодеяниях и дал показания на подельников - Ластивку и Саламу.

"Герман" был первым из задержанных по подозрению в разбое и убийстве семьи родственников бывшего президента Виктора Януковича. В ходе следственного эксперимента он указал на роль каждого из членов преступной группы ветеранов АТО. Изначально Скирда был арестован вместе с сообщниками, но упоминания о продлении ему меры пресечения в судебном реестре на момент подготовки этого материала отсутствуют.

Вместе с этим, постановлением заместителя прокурора Донецкой области от 12 марта расследование уголовного производства по факту громкого убийства в Великой Новоселовке продлено до 6 месяцев - 15 августа. В настоящее время следствие сосредотачивает свои усилия на установлении местонахождения ножа, которым наносились многочисленные удары семье покойных фермеров, а также ожидает результатов ряда назначенных экспертиз.

Ранее "Страна" писала, что в середине февраля полиция сообщила о задержании трех подозреваемых в разбойном нападении и убийстве семьи Дегтяренко. Арестованные фигуранты ранее имели непосредственное отношение к добровольческому движению и батальону "Донбасс". Им вменяется истязание фермеров и совершение жестокого убийства из корыстных побуждений.

Считается, что общая сумма их наживы составила от 40 до 50 тыс грн. Вместе с этим, в материалах дела говорится, что преступники забрали с собой далеко не все ценные вещи покойных - в ходе осмотра места преступления следователи обнаружили свыше 32 тыс грн, 210 евро, а также коллекцию холодного и огнестрельного оружия.

Подробнее о том, как вышли на след подозреваемых оперативники и всех деталях расследования зверского убийства можно прочесть в материале "Страны" "40 тысяч для ветеранов АТО. За что на Донбассе зарезали семью кума Януковича".