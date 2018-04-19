Народный депутат Иван Мельничук разбил нос депутату "Радикальной партии" Дмитрию Линько после эфира ток-шоу "Украинский формат" на телеканале NewsOne.

Об этом сообщает журналист "Страны".

О чем именно повздорили избранники народа, пока неизвестно. Но на самой программе Линько и Мельничук неоднократно пикировались по разным вопросам.

Напомним, что Мельчничук в свое время был исключен из фракции из-за разногласий с ее главой Олегом Ляшко.

Ранее сообщалось, что прокуратура открыла дело на Мельничука по факту стрельбы у детского сада.

Ранее "Страна" публиковала стенограмму разговора Онищенко с президентом о коррупционной схеме по Злочевскому