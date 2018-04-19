Журнал People признал певицу Пинк (настоящее имя Алиша Бет Мур, - Прим. Ред.) самой красивой женщиной мира. Певица появилась на обложке специального выпуска журнала вместе со своими двумя детьми, сообщается в среду на официальном сайте People.

"Когда я узнала о том, что буду на обложке, я очень долго смеялась, а потом спросила у окружающих в комнате, могли ли они представить, что это будет так здорово", - рассказала певица, выступая на авторском шоу Эллен Дедженерес во вторник вечером.

Фото: twitter.com/people

Журнал People признал певицу Пинк (настоящее имя - Алиша Бет Мур) самой красивой женщиной мира. Певица появилась на обложке специального выпуска журнала вместе со своими двумя детьми, сообщается в среду на официальном сайте People.

"Когда я узнала о том, что буду на обложке, я очень долго смеялась, а потом спросила у окружающих в комнате, могли ли они представить, что это будет так здорово", - рассказала певица, выступая на авторском шоу Эллен Дедженерес во вторник вечером.

Начиная с 1990 года, журнал People ежегодно составляет список 50 самых красивых людей мира. Первым человеком, удостоенным верхней строчки этого рейтинга, стала американская актриса Мишель Пфайффер. В 2017 году журнал назвал самой красивой женщиной в мире актрису Джулию Робертс.