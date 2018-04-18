Хоккеисты юниорской сборной Украины (игроки до 18 лет) в среду, 18 апреля, переиграли команду Италии на чемпионате мира в дивизионе 1В, который проходит в Киеве - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).

На ледовой площадке столичного Дворца спорта шайбы в составе "сине-желтых" забросили Никита Кругляков (33-я минута), Даниил Бабчук (34) и Александр Пересунько (52), сообщает Укринформ.

В других играх четвертого тура Австрия со счетом 7:1 (4:0, 1:1, 2:0) разгромила Румынию, а японцы в серии послематчевых буллитов взяли верх над венграми - 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0).

В предыдущих встречах подопечные Олега Игнатьева уступили Японии (0:1) и победили Австрию (5:3) и Венгрию (4:3).

Турнирное положение: Украина - 9 очков, Австрия - 9, Япония - 8, Венгрия - 7, Италия - 3, Румыния - 0.

В заключительном туре 20 апреля украинцы сыграют с румынами. Команда-победительница турнира в Киеве повысится в классе и будет выступать в дивизионе 1А. Сборная, которая займет последнее место, опустится в дивизион 2A.

Напомним, ранее юниоры сборной Украины переиграли венгров на чемпионате мира по хоккею в Киеве.