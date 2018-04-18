Венчурный капиталист Билл Тай сообщил, что одна из ведущих мировых компаний, занимающихся майнингом криптовалют планирует в недалеком будущем напрямую подключить новые мощности к атомной электростанции. Об этом сообщает Bloomberg.

Билл Тай рассказал, что компания, с которой он работает, ведет переговоры о подключении к атомной электростанции, которая начнет работу примерно через полтора года.

Издание отмечает, что последние изменения курса Bitcoin могут привести к тому, что майнинг криптовалют потеряет экономическую целесообразность для индивидуальных майнеров.

По мнению авторов материала, в будущем криптовалюту может ожидать консолидация майнинга в руках крупнейших компаний, которые будут объединять усилия с целью минимизации расходов, где существенную часть себестоимости составляет стоимость электрической энергии.

Как сообщала "Страна", одесский депутат Палпатин задекларировал 3 миллиарда в биткоинах.

Напомним, 11 апреля биткоин замер у отметки $6700.

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