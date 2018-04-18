В полуфинале Кубка Украины по футболу "Шахтер" встречался с "Мариуполем". "Горняки" вполне ожидаемо имели значительный перевес над соперником и победили со счетом 5:1.

Мячи забивали 8’ Тайсон, 38’ Марлос, 45+1’ Тайсон, 74’ Кайоде и 81’ Петряк. В составе "Мариуполя" отличился Тищенко 22’.

Во втором полуфинале подопечные Александра Хацкевича без особого труда одержали победу над днепрянами в полуфинальном матче национального кубка - 4:1, передает FootballUA.

Мячи у "Динамо" забили Цыганков (пен) 28’ , Шепелев 38’ , Беседин 44’ и Вербич 66’. У "Днепра-1" гол "престижа" на счету Когута 58’ .

Финальный поединок между Динамо и Шахтером состоится 9-го мая в Днепре.

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