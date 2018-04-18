В среду, 18 апреля участники дебатов на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге вновь попросили главу Facebook Марка Цукерберга прибыть в законодательный орган ЕС для объяснений относительно скандала с утечкой персональных данных пользователей соцсети.

Председатель Европарламента Антонио Таяни дважды направлял Цукербергу приглашение предстать перед европейскими парламентариями, которые хотят задать ему вопросы относительно злоупотребления персональными данными европейцев, передает Интерфакс.

В ходе дебатов депутаты выразили свои опасения по таким аспектам, как влияние социальных сетей, распространение ложных новостей и вмешательство в выборы.

Они высказывали надежду, что европейский регламент о защите данных, который будет применяться с 25 мая 2018 года, обеспечит гражданам ЕС контроль над своими персональными данными.

Вместе с тем раздавались голоса, что новые правила о защите данных не гарантируют от очередных подобных скандалов, и некоторые депутаты призывали Совет ЕС внедрить регламент о защите частной жизни и электронных средств связи.

Дебаты прошли с участием представителей Совета ЕС и Европейской комиссии. Резолюция по этому вопросу не предусматривалась.

Как сообщалось, данные примерно 87 млн пользователей Facebook, из которых 2,7 млн из ЕС, без их разрешения перешли к аналитической компании Cambridge Analytica.

Отметим, что Цукерберг за день заработал 4,3 млрд долларов на фоне скандала с Facebook.

Напомним, что Facebook из-за санкций США по Крыму заблокировал сбор средств на операцию ребенку из Украины.