В Эр-Рияде прошел закрытый показ фильма "Черная пантера", а это значит, что прекратил действие многолетний запрет на работу кинотеатров в стране, сообщает в среду агентство Associated Press.

Показ прошел в концертном зале, переделанном в кинотеатр, фильм пришли смотреть как мужчины, так и женщины. На показе публика аплодировала и ела попкорн, отмечает агентство.

Мероприятие стало первым показом коммерческого фильма в королевстве после более чем 35-летнего запрета.

"Это исторический момент в трансформации Саудовской Аравии в более преуспевающую экономику и общество", - заявил министр культуры и информации Саудовской Аравии Аввад аль-Аввад.

Власти страны планируют открыть 300 кинотеатров к 2030 году, по их расчетам, это должно принести экономике порядка $24 млрд и создать 30 тыс. рабочих мест к 2030 году.

Кинотеатры в стране были запрещены в 1980-е годы, жители Саудовской Аравии, желавшие посмотреть фильм в кинотеатре, вынуждены были ехать в Бахрейн или ОАЭ.

Единственным кинотеатром в Саудовской Аравии был Imax, показывавший образовательные фильмы в научном центре.

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