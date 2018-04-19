Представители Роскомнадзора отправили в Великобританию запрос в Cambridge Analytica, не собирала ли она персональные данные российских пользователей. Ответа на данный момент ведомство не получило.

Об этом сообщают "Ведомости".

Компания Cambridge Analytica стала известно благодаря скандалу с утечкой данных 87 млн пользователей. Она получила личные данные десятков миллионов пользователей по тестам Facebook, которые в дальнейшем были использованы предвыборным штабом Дональда Трампа во время президентской гонки в 2016 году. Из-за утечки данных Марк Цукерберг был вызван в Конгресс США для дачи показаний.

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров в интервью «Известиям» рассказал, что его ведомство планирует до конца 2018 года проверить Facebook. Компания должна перенести часть серверов с данными российских пользователей на территорию России. Если этого сделано не будет - соцсеть ждёт блокировка:

Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке.

Как сообщала "Страна", Facebook изменит настройки приватности пользователей из-за скандала с Cambridge Analytica.

Напомним, что Facebook Messenger поймали на сканировании личных сообщений пользователей.