В Следственном комитете России представили первые результаты своего расследования по факту покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери.

Факты изложили в видеосюжете, опубликованном на официальном YouTube-канале ведомства.

Следователи проследили весь путь Юлии Скрипаль от своего дома до аэропорта, нашли такси в котором она ехала, видеозаписи ее прибытия в аэропорт Шереметьево.

Кроме того, они установили, что никто из пассажиров авиарейса в Лондон, на котором летела Юлия Скрипаль, не пострадал.

"Ни у одного из летевших этим рейсом не выявлено признаков интоксикации, отравления химическим веществом", - говорится в видеосюжете.

Следственный комитет России в запросе, направленном через Генпрокуратуру РФ, попросил британские власти предоставить копии материалов уголовного расследования об обстоятельствах отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"В этом запросе российская сторона просит британских коллег провести ряд процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления, а также предоставить копии материалов уголовного дела", - говорится в видеосюжете.

Также следователи направили еще один запрос с просьбой допросить Юлию Скрипаль.

"После звонка Юлии Скрипаль (в Россию своей двоюродной сестре Виктории - Прим.Ред.) СК РФ направил дополнительный запрос в Великобританию с просьбой разрешить российским следователям допросить ее. Ответ до сих пор не получен", - говорится в видеосюжете.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон выступил с утверждениями о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании, не предъявив никаких доказательств, обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в опубликованном 12 апреля докладе подтвердила данные о характере отравляющего вещества, но не установила его происхождение.

В результате разгоревшегося дипломатического скандала ряд западных стран "в знак солидарности" с Великобританией решил выслать в общей сложности более ста российских дипломатов, на что Москва ответила зеркальными мерами на основе принципа взаимности.

Видео: youtube.com/Следственный комитет Российской Федерации

Как сообщала "Страна", проживающий в США россиянин-разработчик "Новичка" объяснил выздоровление Скрипалей влажной погодой в Солсбери.

Отметим, что по данным СМИ, состояние Сергея Скрипаля улучшилось.