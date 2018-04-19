Всего одна инъекция модифицированных антител защищает макак от вируса иммунодефицита обезьян в среднем на 20 недель, говорится в исследовании, опубликованном в Nature Medicine.

Результаты этой работы в перспективе могут помочь в разработке инъекции для профилактики заражения ВИЧ.

В новой работе Малкольм Мартин (Malcolm Martin) из Национальных институтов здоровья и его коллеги исследовали два антитела - 10-1074 и 3BNC117 - нейтрализующие ВИЧ. Ученые провели тесты с каждым из антител в природной форме, с каждым из антител после замены в них двух аминокислот, а также с комбинацией модифицированных антител. При внутривенном введении антитела 10-1074 макакам защитный эффект от вируса иммунодефицита обезьян длился в среднем 12,5 недель.

Генная модификация всего двух аминокислот в этом антителе увеличила защиту от вируса до среднего показателя в 27 недель. При внутривенном введении 3BNC117 защита держалась в среднем 13 недель, а после замены двух аминокислот - 17 недель. Затем ученые скомбинировали оба модифицированных антитела, чтобы создания защиты от генетически разнообразных штаммов. Комбинацию антител вводили подкожно и содержание каждого из антител было снижено в три раза, по сравнению с однокомпонентными инъекциями. Комбинированная инъекция давала защиту от обезьяньего вируса иммунодефицита в среднем до 20 недель.

Получение долговременной защиты от вируса иммунодефицита у макак с помощью одной инъекции может стать основой для разработки профилактической инъекции для людей. Однако, стоит отметить, что защита от клонированного в лаборатории вируса иммунодефицита обезьян еще не означает успешного противостояния естественным генетически разнообразным штаммам ВИЧ, поэтому эффективность защиты от различных штаммов еще предстоит исследовать.

Вирус иммунодефицита человека появился в начале XX века в результате мутации из вируса иммунодефицита обезьян. Эти вирусы очень близки, и вирус иммунодефицита обезьян служит моделью для разработки лечения ВИЧ.

Исследования ВИЧ ведутся уже более 30 лет, однако ни вакцины, ни эффективного и безопасного лечения до сих пор нет. В попытке создать вакцину широко исследуются антитела, которые вырабатываются у людей с ВИЧ - они способны блокировать большинство циркулирующих штаммов.

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