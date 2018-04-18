Россия повышает риски конфронтации с Западом из-за поддержки сирийского президента Башара Асада.

Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл в письменном заявлении, подготовленном к слушаниям в комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам.

"Что еще хуже, так это то, что своей беспечной интервенцией в Сирию и поддержкой режима Асада увеличила риск конфронтации с Западом. Неудавшаяся попытка российских контрактников в Сирии напасть на американские силы стала одним из примеров такого поведения, а другим - агрессивная риторика Москвы в последнее время до и после последних ракетных ударов (США по объектам в Сирии 14 апреля - Прим.Ред.)", - утверждал Митчелл.

Говоря попытке неких "российских контрактников" напасть на американцев, Митчелл имел в виду инцидент 7 февраля у села Хашшам в провинции Дейр-эз-Зор: там проправительственное ополчение предприняло наступление на формирования оппозиции, поддерживаемой США. В ответ американцы нанесли ракетный удар.

Как заявил впоследствии МИД России, у Хашшама пострадали десятки граждан России и стран СНГ, но это были не российские военнослужащие. А Минобороны РФ уточнило, что ополченцы попали под обстрел коалиции из-за несогласованных с российскими военными действий.

Как считает помощник госсекретаря США, Россия вредит Женевскому переговорному процессу по урегулированию в Сирии.

"В течение не одного года по-прежнему очевидно, что единственным жизнеспособным вариантом обезопасить Сирию является политический переход (власти - Прим.Ред.). Этого можно достичь исключительно посредством Женевского процесса под эгидой ООН. Мы призываем Россию быть конструктивным участником этого процесса и заставить Асада сесть за стол переговоров", - отметил он.

Как сообщала "Страна", страны G7 осудили химатаку в Сирии и поддержали ракетный удар. Ответ на неподтвержденную химатаку назван ограниченным, пропорциональным и необходимым, поскольку "все возможные дипломатические возможности были исчерпаны".

Отметим, что во время удара по Сирии российские корабли заблокировали британскую подлодку.

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