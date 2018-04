Возбудители малярии - живущие в красных кровяных клетках паразиты-плазмодии - способны менять запах кожи человека, делая его более привлекательным для комаров-переносчиков, говорится в исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences. Его авторы смогли определить конкретные химические соединения, привлекающие комаров.

Комары находят человека по запаху летучих альдегидов, выделяемых кожей. Индивидуальные различия в запахе могут определяться весом, гормональными и генетическими факторами. На запах тела могут влиять болезни, нарушения обмена веществ, инфекции.

Привлекательность носителя малярии для комаров-переносчиков (Anopheles gambiae) выгодна малярийному плазмодию (Plasmodium falciparum), потому что это повышает вероятность передачи паразитов к новому хозяину.

Группа ученых под руководством Эйли Робинсон (Ailie Robinson) из Лондонского института гигиены и тропической медицины предположили, что малярия меняет запах человека и это влияет на его привлекательность для комаров. Чтобы проверить эту гипотезу, ученые собрали образцы запахов у детей 5-12 лет, живущих в западной Кении.

В исследовании участвовали здоровые дети и больные малярией на стадии инкубации (без повышения температуры). Ученые собирали у них носки, которые дети носили в течение суток. На следующий день инфицированных детей начали лечить, а еще через 21 день носки собрали у них еще раз.

Затем ученые помещали носки у входов в камеры, где держали комаров Anopheles gambiae, и регистрировали, какой именно их привлекал больше. Оказалось, что комары предпочитали запах детей, больных малярией, причем комаров больше привлекали запахи инфицированных детей, чем запахи тех же детей через 21 день после начала лечения.

Химический анализ показал, что с увеличением плотности паразитов в крови растет концентрация гептанового, октанового и нонанового альдегидов. Добавление смеси этих альдегидов к приманке, имитирующей запах здорового человека, сделало ее более привлекательной для комаров. Повышенное содержание альдегидов в запахе тела, предположительно, было связанно с окислительным стрессом, характерным для малярии, затрагивающим клетки печени и эритроциты.

Авторы предполагают, что если паразиты косвенно стимулируют выделение веществ, привлекающих их переносчиков-комаров, то гены, лежащие в основе этой стимуляции, чаще передаются новым хозяевам и сохраняются в процессе отбора.

Результаты исследования могут помочь усовершенствовать ловушки для комаров. Кроме того, "малярийные альдегиды" могут служить биомаркерами болезни.

Поиск эффективного средства против малярии все еще актуален, и ученые подходят к нему разными путями. Ученые разрабатывают метод, позволяющие блокировать попадание плазмодиев в эритроциты, делают вакцинацию живыми плазмодиями, создают генетически модифицированных комаров, устойчивых к заражению малярией.

