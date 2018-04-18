Чемпион мира по версиям WBC и WBO по боксу Александр Усик дал интервью в ходе съемок документального автобиографического фильма.

"Сильные люди пытаются скрыть свою силу и придуриваются, что они слабые. А слабые наоборот хотят показать, то что они сильные, властные", - сказал Усик.

Сильных людей он сравнил с волками, которые будучи ранеными бегут прочь от своей стаи, чтобы не привести к ней охотника.

Слабые, по мнению боксера, более похожи на гусей, которые наоборот бегут в свою группу с криками помогите-помогите.

"Мужчина должен быть честным, справедливым и он должен любить. Любить то, что у него есть. Супругу, детей, друзей. Почему? Потому что только любовь может. Любовь, это глагол который "на", не "дай", а "на". То есть это надо отдавать. Если ты будешь отдавать любовь своим близким, то естественно она будет к тебе возвращаться. Почему должен быть честным? Потому что мужик должен быть честным. Он должен вот так вот сказать. И если он сказал - он сделал. Если он не сделал, то что стоит его слово?", - отметил Усик.

Видео: youtube.com/Большой Куш

Как сообщала "Страна", Усик отказался боксировать с Гассиевым, если встреча пройдет в России.

Напомним, что финал WBSS Усик vs Гассиев в мае не состоится. Бой перенесли.