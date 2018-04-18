Циклон, который раньше располагался севернее Украины, начиная с 19 апреля двинется н территорию нашей страны и начнет поливать небольшими дождями.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

На Западе - без существенных осадков. Плюс - ветер, похолодание.

"19 апреля похолодает о: днем ​​10 + 15, на Западе и Юге теплее, +15 +19 градусов. На Сумщине, Черниговщине, Луганщине, Харьковщине +8 +12 градусов. В Киеве в четверг холодновато, +12 градусов, небольшой дождь и сильный ветер. Свеженько, в субботу скачок температуры до + 20 + 25 градусов, с воскресенья - снова похолодание", - написала синоптик и попросила быть осторожнее тем, кто чувствителен к таким весенних атмосферным скачкам.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", в среду синоптики обещали апрельскую грозу

Ранее синоптик рассказала, какие области зальет дождями.

Мы писали, что согласно прогнозам ведущих метеосайтов, со среды в Киеве резко похолодает и пойдет дождь.