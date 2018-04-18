Инженеры компании SpaceX намерены протестировать посадку и второй ступени ракеты Falcon 9 с помощью большого надувного парашюта, который будет тормозить ступень и помогать быстро сводить ее с орбиты для последующей посадки на специальный корабль.

Об этом сообщил глава компании Илон Маск.

SpaceX разрабатывает космическую технику таким образом, чтобы ее можно было использовать более одного раза и тем самым снижать затраты на запуск. Пока компания использует повторно только первые ступени ракет Falcon 9 и грузовые космические корабли Dragon, но работает над многоразовым использованием всей своей техники.

Если масса полезной нагрузки при запуске далека от максимальной и в первой ступени остается достаточно топлива, то после разделения ступеней она разворачивается и тормозит с помощью двигателя для посадки на космодром или на баржу в океане. Также компания несколько раз пыталась посадить головной обтекатель ракеты, но пока неудачно.

После выхода ракеты из плотных слоев атмосферы он сбрасывается и в течение нескольких десятков минут падает в море. На обтекатель устанавливается управляемый парашют, позволяющий ему приземляться на специальное судно с натянутой сеткой. Правда, пока эта технология не отработана и после последней неудачи в конце марта компания решила отложить будущие посадки и провести дополнительные испытания.

В 2017 году Илон Маск уже анонсировал посадку второй ступени во время первого запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, но позднее компания отказалась от этой идеи. Теперь Маск вновь сообщил о планах компании по спасению второй ступени и рассказал, как именно это будет происходить. По словам главы SpaceX, после вывода полезной нагрузки на целевую орбиту вторая ступень будет выпускать большой надуваемый парашют, который снизит ее баллистический коэффициент на два порядка и позволит быстро сойти с орбиты из-за аэродинамического торможения. Судя по описанию, SpaceX будет использовать надувное тормозное устройство, которое применяется для быстрого аэродинамического торможения в атмосфере, например, при сбросе бомб с самолетов. Также его не раз предлагали использовать для свода небольших спутников с низких орбит.

SpaceX часто после запуска грузов на низкую орбиту не оставляет вторую ступень в космосе, а возвращает на Землю. Но при этом она не нацеленно и медленно приземляется, а падает в большом несудоходном районе Тихого океана. Теперь компания попытается направлять ее более точно и ловить с помощью судна, аналогичного тому, которое она использует для приземления головного обтекателя. О том, когда именно SpaceX протестирует такую посадку, глава компании не сообщил.

SpaceX - не единственная компания, которая собирается повторно использовать части ракет-носителей. Например, United Launch Alliance, которая сегодня занимается производством и запуском ракет Delta II и Delta IV, а также Atlas V, разрабатывает ракету Vulcan, в которую также будет заложена частичная многоразовость. Но ULA выбрала гораздо более необычную схему возврата частей ракеты. Предполагается, что после разделения ступеней от первой ступени будет отделяться двигательный блок. После этого он будет выпускать тепловой щит, защищающий двигатели от воздействия атмосферы и гасящий скорость до дозвуковой. После этого тепловой щит будет сбрасываться и двигательный блок будет выпускать парашют. На небольшой высоте парашют будет захватываться вертолетом и сажаться на специальное судно, которое вернет двигатели обратно на космодром.

Фото: twitter.com/elonmusk

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