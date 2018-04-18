Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил проект Национального доклада о реализации принципов антикоррупционной политики в 2017 году, сообщается на странице Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Согласно сообщению, в докладе, в частности, отображены "основные характеристики количественных и качественных показателей коррупции, состояние реализации антикоррупционной стратегии и государственной программы по ее реализации, информация о результатах выполнения органами государственной власти мер по предотвращению и противодействии коррупции, в том числе в рамках международного сотрудничества, обобщенный анализ ситуации о коррупции в Украине".

Отдельный раздел документа содержит отчет Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции за 2017 год.

"Впервые Национальный доклад подготовлен с учетом результатов исследования уровня восприятия коррупции в Украине. Документ охватывает вопрос предотвращения коррупции во всех сферах общественных отношений, от представительских органов власти до частного сектора. В каждом разделе приведены выводы относительно эффективности антикоррупционных мер в той или иной сфере, а также рекомендации по принятию мер для минимизации коррупционных проявлений", - говорится в сообщении.

Документ подготовлен с использованием материалов центральных органов исполнительной власти, специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции (Генеральной прокуратуры Украины, Национальной полиции Украины и Национального антикоррупционного бюро Украины), отметили в НАПК.

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