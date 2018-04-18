У стадиона Арена Львов местный житель на прогулке нашел 22 снаряда времен войны
Во Львове возле стадиона "Арена Львов" нашли артиллерийские снаряды. Место уже ограждено и взято под охрану. Подана соответствующая заявка в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.
Опасную находку обнаружил один из местных жителей во время прогулки, передает Интерфакс.
Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на данные управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, днем в среду на ул. Вернадского, возле стадиона "Арена Львов" во время прогулки житель обнаружил, вероятно, 22 артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны.
Место происшествия ограждено, выставлена охрана. Подана заявка начальнику 2-го специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины (г.Дрогобыч) на изъятие и обезвреживание обнаруженных взрывных предметов.
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