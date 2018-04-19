Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Лесной кодекс РФ и разрешающий заготавливать валежник для собственных нужд.

Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

При этом российский закон включает валежник в перечень недревесных лесных ресурсов.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Отмечается, что закон был принят Госдумой 3 апреля и одобрен Советом Федерации 11 апреля.

Валежник (валеж, валежный лес, лежина, падалица) - упавшие на землю в лесу стволы деревьев или их части: сучья, ветви, сухие и гниющие. Сломленный ветром (бурелом), навалом снега и т. п. лес, а также лес срубленный и полуобработанный, но не вывезенный и брошенный (часто как забракованный). Вообще всякий поваленный или лежащий на земле лес, в большей или меньшей степени утративший технические качества и ценность. Сухой валежник может использоваться в качестве топлива

Также сообщалось, что у Путина прокомментировали "мирный план Авакова" по Крыму и Донбассу.

Еще отметим, что Дональд Трамп хочет встретиться с Владимиром Путиным.