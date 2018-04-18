В США не исключили возможность введения ограниченных санкций против Турции, если Анкара купит у России зенитные ракетные системы ПВО С-400.

Об этом в среду, 18 апреля заявил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл, передает Интерфакс.

"Анкара заявляет, что намерена приобрести у России зенитно-ракетные комплексы С-400, что может потенциально привести к применению в отношении Турции пункта 231 санкционного закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки путем санкций", Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - CAATSA)", - говорится в опубликованном заявлении.

При этом Митчелл подчеркнул, что Турции не стоит забывать о рисках, которые несут в себе военные договоренности с РФ. "Анкара должна иметь в виду риски, которые она берет на себя в случае стратегических уступок Москве, чтобы достичь своих тактических целей в Сирии", - добавил он.

"Наша цель заключается в том, чтобы вовлечь Турцию в качестве более активного союзника в Женевский процесс, в борьбу с террористической группировкой "Исламское государство", достижение долгосрочной стабилизации в Сирии, а также в противодействие расширению РФ и Ирана (в Сирии - Прим.Ред.)", - считает помощник госсекретаря.

По словам Митчелла, "в интересах США видеть Турцию союзником Запада", а российские стратегические цели в Сирии "не совпадают с американскими".

ия получит комплексы С-400 из России в 2019 году. Россия ускорила производство зенитных ракетных систем С-400 для Турции по просьбе Анкары, и стороны договорились по цене.

Напомним, что в Турции задержали "куратора" убийцы российского посла Карлова.