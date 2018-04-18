Грабители похитили партию мобильных телефонов стоимостью $1 млн из Международного аэропорта Галеан в бразильском Рио-де-Жанейро, сообщает в среду телерадиокорпорация Globo.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали действия преступников - трех мужчин, одетых в форму сотрудников грузовой зоны аэропорта.

"Трое преступников без трудностей вошли в грузовой отсек и похитили партию мобильных телефонов моделей последнего поколения на $1 млн", - говорится в сообщении главы службы безопасности объединения представителей транспортного бизнеса Рио-де-Жанейро Венансиу Моуры.

Полиция Бразилии отказалась комментировать этот инцидент. Это уже второе крупное ограбления в аэропортах Бразилии.

Как сообщала "Страна". 5 марта 2018 неизвестные ограбили багажное отделение в международном аэропорту бразильского города Кампинас в штате Сан-Паулу. Как сообщил в понедельник телеканал Globo, злоумышленники забрали с собой около $5 млн.

Ранее в Киеве мужчина инсценировал собственное ограбление на 200 тысяч гривен.

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