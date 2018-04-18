Опубликовано видео, как в Киеве троллейбус промчался по встречной полосе
В Киеве водитель троллейбуса скорее всего перепутал полосу дорожного движения и некоторое время ехал по встречной полосе.
Видео с троллейбусом опубликовали в сообществе "Киев Оперативный".
"Когда перепутал полосу общественного транспорта со встречной полосой", - указано в опубликованном сообщении.
Под видео больше всех пользователям понравился комментарий: "Траллик на встречной, такого кажется еще не было)".
Видео: facebook.com/KyivOperativ
Как сообщала "Страна", на Северном мосту в Киеве автобус "догнал" троллейбус и образовалась пробка. Авария вызвала серьезный затор на участке движения. О количестве пострадавших не говорится.
Напомним, что в Черновцах тестируют троллейбусы на автономном ходу. Согласно техзаданию, машина должна быть обеспечена системой автономного хода на базе аккумуляторных батарей с запасом не менее 15 км. Кроме того, предусмотрен кондиционер кабины водителя и салона.