В Киеве водитель троллейбуса скорее всего перепутал полосу дорожного движения и некоторое время ехал по встречной полосе.

Видео с троллейбусом опубликовали в сообществе "Киев Оперативный".

"Когда перепутал полосу общественного транспорта со встречной полосой", - указано в опубликованном сообщении.

Под видео больше всех пользователям понравился комментарий: "Траллик на встречной, такого кажется еще не было)".

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", на Северном мосту в Киеве автобус "догнал" троллейбус и образовалась пробка. Авария вызвала серьезный затор на участке движения. О количестве пострадавших не говорится.

Напомним, что в Черновцах тестируют троллейбусы на автономном ходу. Согласно техзаданию, машина должна быть обеспечена системой автономного хода на базе аккумуляторных батарей с запасом не менее 15 км. Кроме того, предусмотрен кондиционер кабины водителя и салона.