В ходе реализации оперативной информации по сбыту психотропных веществ следователи Подольского управления полиции совместно с работниками управления противодействия наркопреступности столичной полиции задержали наркоторговца.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Как рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, проведения санкционированный обыск дома у правонарушителя на улице Олеся Гончара. Из квартиры полицейские изъяли два полиэтиленовых пакетика, в которых находилось 114 таблеток экстази, три пакетика с амфетамином весом около 15 грамм, электронные весы и 30000 гривен.

Изъятое направлено на экспертное исследование. По ценам "черного" рынка стоимость психотропных веществ составляет более 100 000 гривен.

"Кроме этого, зафиксирован факт сбыта психотропных веществ фигурантом 18-летней девушке и 19-летнему парню. Оба были доставлены в управление полиции для выяснения всех обстоятельств", - добавил Владислав Ищенко.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Наркоторговца задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, это - 19-летний местный житель. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

После проведения первоочередных следственных действий и получения выводов экспертизы действия двух других лиц будут соответственно квалифицированы.

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