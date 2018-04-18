Злоумышленник вытащил из кармана мужчины мобильный телефон и пытался убежать, но пассажиры столичной маршрутки самостоятельно задержали вора.

Теперь 33-летнему правонарушителю грозит до трех лет лишения свободы, передает столичная полиция.

На месте происшествия полицейские выяснили, что в салоне маршрутки неизвестный вытащил у мужчины из кармана телефон и вышел на остановке. Правонарушение заметили другие пассажиры, которые догнали вора и передали его правоохранителям.

Убегая от преследователей, злоумышленник выбросил телефон, но следственно-оперативная группа нашла его неподалеку от остановки и изъяла для проведения следственных действий.

Правонарушителем оказался уроженец другого государства, который ранее проблем с законом не имел.

Следственным отделом начато уголовное производство по ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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