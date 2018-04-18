Опубликованы фото, как в Киеве под асфальт провалился мусоровоз
В Киеве на улице Ушакова, 8А мусоровоз провалился под асфальт. На месте прибыли сотрудники технической помощи. Специалисты определяются с планом по извлечению грузовика на поверхность.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Как сообщала "Страна", в Луганской области груженая костями фура столкнулась с маршруткой, 10 пострадавших. Авария произошла в 12:10 на перекрестке улиц Машиностроителей и Гора Попова в Лисичанске.
Напомним, что Совские пруды в Киеве завалили строительным мусором.
После обращения местных жителей к районным властям выяснилось, что компания, которая свезла мусор, не получила соответствующее разрешение.
Райгосадминистрация, местные жители, балансодержатель КП "Плесо" говорят, что никаких разрешений на любые работы здесь не давали
В результате компанию-нарушителя обязали все убрать за две недели.