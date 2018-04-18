В Украине будут отмечать День пограничника 6 мая. Ранее датой этого праздника было 28 мая.

Соответствующий Указ Президента был одобрен Кабмином в среду, 18 апреля. После подписания президентом указ вступит в силу со дня его опубликования.

Разработкой нормативно-правового документа занималась Администрация Госпогранслужбы. По их мнению, установление Дня пограничника Украину 6 мая будет иметь духовно-патриотическое значение для личного состава, поскольку в этот день почитается память Георгия Победоносца, который является покровителем ведомства.

Как сообщала "Страна", пограничники нашли в рюкзаке украинского водителя древнее оружие и предметы старины. Старинные предметы изъяты для установления их исторической и культурной ценности.

Напомним, что в Украине появятся новые профессиональные праздники по указу Порошенко. День профессиональных союзов будет отмечаться во второе воскресенье октября, а День работника Государственной уголовно-исполнительной службы - 22 апреля.