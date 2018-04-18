Председатель Верховной Рады Андрей Парубий проведет встречу с секретарем Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия) Томасом Маркертом.

Как сообщается на официальном сайте украинского парламента, встреча состоится в четверг утром, в 9:00, в зале протокольных встреч в здании Верховной Рады.

Ранее "Страна" сообщала, что "Венецианская комиссия" рекомендовала отменить подачу деклараций антикоррупционерами до 1 апреля.

В выводах комиссии отмечается важность реализации планов Украины относительно отмены требований е-деклараций для антикоррупционных активистов до 1 апреля - крайнего срока подачи первых деклараций.

Кроме того, "Венецианская комиссия" требует изменить закон об образовании из-за русского языка.

По мнению "Венецианской комиссии", необходимо внести изменения в ст. 7 образовательного закона и заменить это положение более сбалансированным.