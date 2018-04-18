Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине (ТКГ) Мартин Сайдик отмечает нестабильную ситуацию в зоне конфликта на Донбассе.

"В последнее время ситуация была далеко не стабильная", - сказал Сайдик в среду в Минске журналистам по итогам очередного заседания ТКГ, передает "Интерфакс- Украина".

По его словам, в том числе были зафиксированы "печальные инциденты с гражданскими жертвами".

"Среди них вчерашний обстрел автобуса с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции, а также гибель семьи при наезде автомобиля на взрывное устройство", - добавил спецпредставитель ОБСЕ.

Сайдик рассказал о своем посещении Донецкой и Луганской областей. "В частности, я пересек линию соприкосновения в пункте пропуска в Станице Луганской и лично убедился в сложностях, которые испытывает население, особенно пожилые и люди с инвалидностью", - сказал он.

Поэтому, по словам спецпредставителя, улучшение работы пунктов пропуска и открытие новых, выплата пенсий жителям неподконтрольных правительству территорий, а также общая ситуация безопасности остаются актуальными темами для ТКГ.

"Обсуждая вопросы, связанные с общей ситуацией в зоне конфликта и соблюдением режима прекращения огня, рабочая группа по безопасности подчеркнула необходимость гарантий безопасности объектов гражданской инфраструктуры. Группа также обсудила вопросы отвода тяжёлого вооружения, разведения сил и средств и возможности открытия пунктов пропуска", - отметил Сайдик.

Подгруппа по гуманитарным вопросам, по информации спецпредставителя, продолжила обсуждение темы обмена удерживаемыми лицами и условия их содержания, сказал он.

"Подгруппа по экономическим вопросам обсудила дальнейшие шаги, необходимые для восстановления мобильной связи Vodafone в ОРДЛО", - сообщил Сайдик, добавив, что группа также рассмотрела вопросы выплаты пенсий и водоснабжение.

По словам спецпредставителя ОБСЕ, подгруппа по политическим вопросам продолжила обсуждение имплементации так называемой "формулы Штанмайера". При этом, отметил он, координатор подгруппы подчеркнул, что для успешной работы группы очень важно взаимодействие с "нормандским форматом".

Как сообщала "Страна", в Минске Россия предложила внедрить систему контроля за соблюдением перемирия на Донбассе.

Ранее мы писали, что в Минске договорились о разведении сил в Станице Луганской 10 апреля.

Также стало известно, что Захарченко предложил убрать "таможню" на границе "ДНР" и "ЛНР".