Пресс-служба НБУ обнародовали информацию о руководителях украинских банков, а также информацию о руководителях и собственниках существенного участия в банках, которые были ликвидированы не по инициативе их собственников.

Об этом сообщает ЮрЛига.

Информация опубликована на сайте ведомства в разделах "Банковский надзор" - "Регистрация банков" на страницах "Информация о руководителях банков" и "Руководители и владельцы существенного участия ликвидированных банков".

Руководителей банков можно найти по ФИО, должности, наименованию банка, коду банка (МФО), ЕГРПОУ, дате или периоду, в который руководитель работал в банке.

Информацию о руководителях и собственниках существенного участия в банках, которые были ликвидированы не по инициативе их собственников, можно найти в закладке каждого банка. Такая информация размещена в виде ссылки на загрузку файлов формата pdf.

Указанная информация предоставляется по банкам, решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации которых принято НБУ по собственной инициативе или по предложению ФГВФЛ.

Как сообщала "Страна", Фонд гарантирования вкладов изменил порядок сотрудничества с банками-агентами. Банки должны обеспечить обмен с Фондом информацией по выплате гарантированных сумм возмещений вкладчикам.

Напомним официальный курс валют от НБУ на 19 апреля.