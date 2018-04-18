Швейцарский национальный банк (SNB, центробанк страны) может повысить ставку по депозитам в четвертом квартале 2019 года, с текущих минус 0,75% до минус 0,5% на 25 пунктов.

Так полагают опрошенные агентством Bloomberg экономисты.

В последний раз SNB поднимал ставку еще в 2007 году.

Последние годы ЦБ Швейцарии придерживается крайне мягкой денежно-кредитной политики, стараясь не допустить роста курса франка и снизить риски дефляции.

В ходе торгов в среду франк торгуется на отметке 1,1973 за евро. То есть валюта вплотную приблизилась к отметке 1,2 франка за евро, при достижении которой центробанк будет проводить валютные интервенции.

Вместе с тем глава SNB Томас Йордан на прошлой неделе заявил, что не хочет спровоцировать рост курса нацвалюты, и что пока слишком рано говорить об изменении LRG.

Ранее "Страна" сообщала, что в НБУ рассказали, как будет меняться учетная ставка в 2018 году.

Также банки так и не подняли украинцам ставки по депозитам, но повысили проценты по кредитам.