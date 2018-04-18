Первый заместитель председателя Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель официально выдвинут на пост председателя ключевого кубинского ведомства. Это произошло на сессии Национальной ассамблеи народной власти (кубинского парламента).

Об этом в среду, 18 апреля сообщает испанское агентство EFE.

Кандидатуру Диас-Канеля предложила комиссия по кандидатам, ее должен одобрить парламент. Как отмечают западные издания, он стал единственным кандидатом на этот пост.

Ожидается, что сессия кубинского парламента продлится два дня, результаты голосования по кандидатуре будущего главы должны стать известны в четверг.

Председатель Госсовета Куба - высшая государственная должность в стране, помимо прочего, председатель Госсовета является председателем совета министров и верховным главнокомандующим.

Рауль Кастро занимает эту должность с февраля 2008 года, до него председателем Госсовета был его старший брат Фидель Кастро.

Как сообщала "Страна", Рауль Кастро уйдет в отставку в 2018 году. По решению Национальной ассамблеи народной власти Кубы, срок полномочия 86-летнего Кастро продлили с февраля до апреля из-за разрушений, вызванными ураганом в сентябре.

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