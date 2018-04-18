Увеличены предельные суммы расходов на приобретение автомобилей, мебели, другого оснащения и оборудования, мобильных телефонов, компьютеров государственными органами, а также учреждениями и организациями, содержащимися за счет Госбюджета.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабмина от 4 апреля 2018 года № 268, которое вступило в силу 14 апреля 2018 года.

Предусмотрены предельные суммы для приобретения легковых автомобилей:

членов Кабмина, Секретаря СНБО, Председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, Председателя Центральной избирательной комиссии и других - 1 млн. 200 тыс. грн;

обслуживания должностных лиц Администрации Президента, Аппарата ВР и Секретариата Кабмина, членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, Центральной избирательной комиссии и других - 900 тыс. грн;

руководителей других государственных органов, бюджетных учреждений и организаций, председателей местных судов и их заместителей - 600 тыс. грн.

Увеличены предельные суммы для приобретения:

персональных компьютеров - до 23 тыс. грн;

ноутбуков - до 27 тыс. грн (ранее на приобретение компьютеров и ноутбуков выделялось до 20 тыс. 500 грн);

мебели для оборудования рабочих мест работников, в частности, столов - до 2 500 грн (ранее - до 800 грн), стульев - до 1 500 грн (ранее до 300 грн), сейфов - до 5 тыс. грн (ранее до 2 тыс. грн);

теле- и радиоаппаратуры, видеотехники для служебных кабинетов - до 25 тыс. грн (ранее до 5 тыс. грн).

Внесены изменения в Мероприятия относительно эффективного и рационального использования государственных средств, которыми сняты ограничения на приобретение форменной одежды и использование более одного автомобиля для обслуживания государственных органов, учреждений и организаций.

Как сообщала "Страна", НБУ не смог перечислить в государственный бюджет всю указанную в нем сумму.

Мы писали, что правительство может отложить повышение минималки до 4200 грн.

Также стало известно, что партия Порошенко получила из госбюджета 112,1 млн гривен.



