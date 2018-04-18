Отдельные полномочия по охране окружающей природной среды перешли от территориальных органов центрального органа исполнительной власти (которые ликвидированы) областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям. Об этом свидетельствует соответствующий закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно полномочий в области охраны окружающей природной среды, передает Юрлига.

Закон был сегодня, 18 апреля, опубликовало официальным изданием "Голос Украины" и вступает в силу 19 апреля.

В частности, изменения касаются полномочий облгосадминистраций в части утверждения положений относительно режима территорий и объектов природно-заповедного фонда местного значения, а также выдачи разрешений на специальное использование природных ресурсов в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда.

Кроме того, установлено, что проведение рубок формирования и оздоровления лесов, других видов рубок осуществляется в пределах утвержденных планов и на основании решений научно-технических советов учреждений природно-заповедного фонда согласно лимитам на использование природных ресурсов на основании разрешений.

Напомним, ранее Верховная Рада не приняла президентский закон о земельной децентрализации.

Еще мы писали, что на этой неделе в Украину приедет посланник Германии по вопросам децентрализации.