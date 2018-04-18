В Украине определили порядок передачи в аренду имущества банка, в котором введена временная администрация или осуществляется процедура ликвидации.

Соответствующее Положение об аренде имущества неплатежеспособных банков, утвержденное решением ФГВФЛ от 15 февраля 2018 года № 465, вступило в силу 17 апреля, пишет Лига.

Так, уполномоченное лицо Фонда ежемесячно размещает на сайте неплатежеспособного банка информацию об имуществе, которое предоставляется или может быть передано в аренду.

Потенциальный арендатор может подать электронный запрос об аренде такого имущества на официальном сайте Фонда. Такой запрос не позднее 5 рабочих дней направляется уполномоченному лицу Фонда. Также может быть направлено письменное обращение к неплатежеспособному банку с указанием основных условий, на которых потенциальный арендатор намерен арендовать имущество.

Неплатежеспособный банк принимает запросы по аренде имущества с ценовыми предложениями, регистрирует их в реестре заявлений и в течение трех рабочих дней с даты окончания сбора индикативных предложений подает их в Фонд вместе с соответствующим предложением по аренде имущества по самой высокой цене.

Минимальное количество полученных предложений для определения размера арендной платы не устанавливается. В случае получения двух (или более) одинаковых ценовых предложений к рассмотрению принимается предложение, поступившее первым из них.

Решение о передаче в аренду недвижимого имущества, имущественных комплексов, спецтехники утверждает Фонд. Передача в аренду иного имущества осуществляется уполномоченным лицом Фонда на основании решения малого комитета по управлению активами.

Транспортные средства могут передаваться в аренду исключительно неплатежеспособным банкам, за исключением случаев, когда имущество не может быть продано или аренда транспортного средства уменьшит риск его потери или обесценивания.

Арендная плата подлежит ежемесячной индексации с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги (индекс инфляции).

Арендатор также обязан застраховать имущество в пользу неплатежеспособного банка на сумму не менее последней оценочной стоимости имущества (или первоначальной стоимости при отсутствии оценки). Договор страхования должен покрывать риски уничтожения, повреждения объекта аренды или его потери, в том числе в результате противоправных действий третьих лиц.

Срок аренды имущества не должен превышать предельного срока ликвидации неплатежеспособного банка. Минимальный срок действия договора аренды должен составлять не менее тридцати календарных дней.

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