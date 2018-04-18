В Украине ожидают со стороны стран-членов НАТО подтверждения поддержки территориальной целостности и суверенитета. Такого заверения ждут от июльского саммита военного блока.

Об этом заявляет глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко, передает Интерфакс.

"Мы рассчитываем, что главы государств подтвердят за Украиной аспирантский статус. Это признание того, что мы на правильном пути и хотим стать членами Альянса... Также рассчитываем, что все 29 членов НАТО еще раз подтвердят, что они признают суверенитет Украины", - сказал Пристайко в эфире "5 канала" в среду, 18 апреля.

Вместе с тем, Пристайко подчеркнул: "Я не ожидаю, что мы станем членами Альянса, но остальное - на столе".

Отвечая на вопрос ведущего, рассчитывает ли он на консолидированную позицию Венгрии, которая обещала блокировать любые инициативы Украины в этом направлении, дипломат невозмутимо ответил: "Да, и Венгрии".

"Венгрия лечит наших солдат и принимает участие в совместных учениях. Она понимает, откуда могут прийти танки на ее территорию. И это не Украина", - сказал Пристайко.

Как сообщала "Страна", Украина ждет летального оружия не только от США, но и от других членов Альянса. Большинство членов НАТО оглядываются на позицию их самого мощного союзника – США.

Напомним, что военные представители НАТО специально едут во Львов посмотреть, что происходит.