Полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш обратится с иском к коммунальному предприятию, которое обслуживало паркинг, где был расстрелян из автоматического оружия автомобиль игрока Porsche Panamera.

Гармаш требует возместить 1 326 242 гривен убытков, а именно расходы на ремонт и восстановление автомобиля. Об этом Футбол 24 сообщил юрист Виктор Фоменко, который будет представлять интересы футболиста в суде.

Согласно иску, Денис Гармаш в декабре 2012 года приобрел место в подземном паркинге в доме на ул. Днепровская набережная в Киеве.

С КП "Житло-сервис" футболист заключил договор об участии в расходах на содержание паркинга.

По этому договору предприятие в частности обязывалось не допускать на территорию паркинга посторонних лиц. В договоре также указано, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора виновная сторона несет ответственность в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Гармаш ссылается ст. 906 ГК Украины, в которой говорится, что убытки, причиненные заказчику неисполнением или ненадлежащим исполнением договора о предоставлении услуг за плату, подлежат возмещению исполнителем в случае наличия его вины в полном объеме, если иное не установлено договором.

Напомним, в СМИ считают, что автомобиль Дениса Гармаша могли расстрелять из-за долгов.