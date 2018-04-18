На период цветения сакуры "Укрзализныця" запускает дополнительные рейсы в Ужгород.

Об этом сообщил глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль на своем официальном сайте.

В частности, поезд № 239/240 "Киев - Ужгород" будет отправляться со столичного вокзала 18, 22, 25 и 29 апреля. В обратном направлении поезд будет двигаться 19, 21, 23, 26, 28 и 30 апреля.

На этом же направлении будет курсировать поезд № 207/208, который будет отправляться из Киева 27 апреля и 4 мая, а из Ужгорода - 6 мая.

Между Ужгородом и Харьковом будет курсировать поезд № 235/236. Он будет отправляться из Ужгорода 28 апреля, 1 и 6 мая. Отправление из Харькова - 27 и 30 апреля, а также 4 мая.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве на Оболонской набережной буйно цветет сакура. Фото.

Также появились первые фото магнолий, который зацвели в Ужгороде.