В четверг, 19 апреля Львов посетят представители военного комитета НАТО. Они намерены ознакомиться с текущей ситуацией.

Об этом сообщил глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко, передает Интерфакс.

"Завтра начинается визит во Львов военного комитета НАТО, куда входят военные представители. Они специально приехали в Украину, чтобы посмотреть, что происходит", - сказал Пристайко в эфире "5 канала" в среду, 18 апреля.

В этом контексте дипломат подчеркнул, что взаимодействие Украины с Альянсом в свете блокирования Венгрией не пострадало.

"Политические встречи не происходят пока что. Но мы надеемся, что до июльского саммита НАТО нам удастся разблокировать эту ситуацию, потому что президент уже приглашен... НАТО специфическая организация, которая принимает военные решения... Любой саммит закончится военным решением", - сказал В.Пристайко.

Заседание комиссии Украина-НАТО, которое должно было состояться 14 или 15 февраля во время встречи министров обороны всех стран-членов Альянса, было заблокировано Венгрией, которая применила право вето.

28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Министерство иностранных дел Венгрии 26 сентября заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. МИД Украины направило закон на экспертизу в Венецианскую комиссию. 8 декабря Министерство образования и науки Украины сообщило, что Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии в сужении прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины "Об образовании". В ведомстве заявили о готовности имплементировать рекомендации комиссии и разработали три модели имплементации языковой статьи в законе "Об общем среднем образовании".

28 марта президент Петр Порошенко подписал указ "Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2018 год". Программа должна обеспечить выполнение приоритетных задач сотрудничества Украины с НАТО и соответствующих решений, принятых на заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств 9 июля 2016 года в Варшаве.

Как сообщала "Страна", в НАТО обеспокоены тем, что Россия модернизирует свой ядерный арсенал. По словам генсека НАТО, порог его использования опускается.

Напомним, что ушедшие из Крыма украинские моряки написали открытое письмо Порошенко.