В первые два месяца 2018 года количество населения Украины сократилось на 40,1 тыс. человек. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Согласно данным Госстата, численность населения Украины по состоянию на 1 марта 2018 года составляла 42 млн 346,3 тыс. человек. Для сравнения, на 1 января 2018 года население Украины составляло 42 млн 386,4 тыс. человек.

При этом в Госстате отмечают, что смертность продолжает значительно превышать рождаемость - на 100 умерших приходится всего 56 родившихся в стране детей.

Ранее Госстат сообщал, что всего за 2017 год численность населения страны сократилась на 198,1 тыс. человек.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман призвал украинцев готовиться к переписи населения.

Украина опустилась на 172 месте в мире по уровню рождаемости.