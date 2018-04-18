Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 19 апреля 2018 года. Так, 100 долларов США будут стоит 2614.7772 грн.

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду снизился до 26,1525 грн/$1 с 26,085 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,14-26,165 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) 18 апреля аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,1478 грн/$1 с 26,0829 грн/$1. Торговый оборот составил $388,94 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $431,92 млн.

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